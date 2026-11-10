Apple Watch 'ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਟਾ ਦਾ ਇਹ ਐਪ, ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਫੋਨ ਕੱਢੇ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ
ਮੈਟਾ ਦਾ Muse ਐਪ ਐਪਲ ਵਾਚ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 10, 2026 at 3:05 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ Muse ਐਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਪ Apple Watch 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਹੀ Muse ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Muse ਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰਜ਼ਨ ਨਾਲ Apple Watch ਸਪੋਰਟ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਚ 'ਤੇ Muse ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Watch Face 'ਤੇ Muse Complication ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਪ ਵਿੱਚ Muse ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Works around the clock, and now on your wrist. Muse is now on Apple Watch and Wear OS ⌚️ https://t.co/97QRap5XKz— Muse (@Muse) November 9, 2026
Muse ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
Muse ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। Apple Watch 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਵਾਚ ਐਪ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ Muse ਚਾਰਮ ਵਰਗਾ ਹੈ। Muse Charm ਨੂੰ ਮੈਟਾ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
Muse ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Muse ਮੈਟਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਐਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਪ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰਕੇ, ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Muse ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਖੁਦ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ Apple Watch ਸਪੋਰਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ Muse ਦਾ ਐਕਸੇਸ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਵਾਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ Muse ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਟਾ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ Muse ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਚ 'ਤੇ Muse ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
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