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Meta ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 'Muse', ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਮਦਦਗਾਰ?

ਮੈਟਾ ਨੇ 'Muse' ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

META LAUNCHES MUSE
META LAUNCHES MUSE (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 9, 2026 at 12:47 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਨੇ 'Muse' ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'Muse' ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 'Muse' ਐਪ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'Muse Secure VM' ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਰਚੂਅਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

'Muse' ਫੀਚਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਮੈਟਾ ਅਜੇ 'Muse' ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ iOS, Android ਅਤੇ muse.ai 'ਤੇ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਗਲਾਸ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਧੂ ਫੀਚਰਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

'Muse' ਏਜੰਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ 'Muse' ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਕ 'Muse Spark' ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'Muse' ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 'Muse' ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ਼ਜ਼ਰਸ ਵੱਲੋ ਡੀਲ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

'Muse' ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਐਪ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'Muse' ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਹੋ, ਬਿਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਟਨੈੱਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋ।

ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ

ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 'Muse' ਭੁਗਤਾਨ ਟੂਲ Link ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'Muse' ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਕਵਰ, ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਿਫੰਡ, ਫ੍ਰੀ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਲਿੰਕ ਹਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Shop Pay ਅਤੇ 1Password ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਜਲਦ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'Muse' ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੌਗਇਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

'Muse' ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੱਲੋ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਪਾਉਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਸਿਪੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਿਨਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੀਨੂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਮੈਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'Muse' ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਰਚੂਅਲ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। Sentinel ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।

'Muse' ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਆਈ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਹ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ 'Muse' ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇਂ ਵੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮੈਟਾ ਦੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਟ-ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 'Muse' ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੈਟਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ Muse Confidential VM ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ।

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