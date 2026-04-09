ETV Bharat / technology

Meta ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਮਾਡਲ 'Muse Spark', ਜਾਣੋ ਇਸਦੀ ਖਾਸੀਅਤ

ਮੈਟਾ ਦਾ ਨਵਾਂ 'Muse Spark' ਮਾਡਲ ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ, ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਅਕੇ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਆਈ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਮੈਟਾ (Meta)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 9, 2026 at 5:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਆਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ 'Muse Spark' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਏਆਈ ਰਿਸਰਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ Meta Superintelligence Labs ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਚ ਉਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ, 'Muse Spark' ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਪਰ ਤੇਜ਼ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਜਵਾਬ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਇੰਸ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਵਰਗੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਥਿਕਿੰਗ ਮੋਡ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

'Muse Spark' ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ

'Muse Spark' ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਸਬ-ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀ-ਪਾਰਟ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਜ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੈਟਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Muse Spark ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕੋਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮੋਡ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਆਈਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟੈਟ ਮੈਟਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਮੈਟਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਏਆਈ ਗਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGGED:

MUSE SPARK
AI MODEL LAUNCH
META SUPERINTELLIGENCE LABS
META

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.