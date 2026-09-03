Meta ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਮਿਊਜ਼ ਵੌਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਹਿੰਦੀ ਸਮੇਤ ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਸਪੋਰਟ?

Meta ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਮਿਊਜ਼ ਵੌਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਹਿੰਦੀ ਸਮੇਤ ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਸਪੋਰਟ?
ਮੈਟਾ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ ਵੌਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : September 3, 2026 at 5:51 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਊਜ਼ ਵੌਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਟਾ ਸੂਪਰਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਡਲ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ ਵੌਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਰੁੰਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਆਉਦੇ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?
ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਫਾਰ ਮੈਕ 'ਤੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰ Fn ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਮਿਊਜ਼ ਕੋਡ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਮਾਡਲ ਏਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਮਿਊਜ਼ ਵੌਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਡਲ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ AASR ਕਰਦਾ ਹੈ। 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
Introducing Muse Voice Transcribe! 🗣️— Spencer Barnett (@spencerbarnett) September 1, 2026
This is our first real-time audio perception model from @AIatMeta. It's trained on 70+ languages and delivers diarization with 20+ speakers.
Available now in the Meta AI macOS app! pic.twitter.com/28jMzyR88L
ਮਿਊਜ਼ ਵੌਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ?
ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ 25 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਅਰਬੀ
- ਬੰਗਾਲੀ
- ਡੱਚ
- ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ
- ਫ੍ਰੈਂਚ
- ਜਰਮਨ
- ਇਬਰਾਨੀ
- ਹਿੰਦੀ
- ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ
- ਇਤਾਲਵੀ
- ਜਪਾਨੀ
- ਕੰਨੜ
- ਕੋਰੀਆਈ
- ਮਾਲੇਈ
- ਮੈਂਡਰਿਨ ਚੀਨੀ
- ਮਰਾਠੀ
- ਪੋਲਿਸ਼
- ਪੁਰਤਗਾਲੀ
- ਤਾਮਿਲ
- ਸਪੈਨਿਸ਼
- ਤਾਗਾਲੋਗ
- ਤੇਲਗੂ
- ਥਾਈ
- ਤੁਰਕੀ
- ਵਿਅਤਨਾਮੀ
ਇਹ ਮਾਡਲ ਕੋਡ-ਸਵਿੱਚਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੀਵਰਡਸ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਸੂਪਰਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸਪੀਚ-ਟੂ-ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਡਾਇਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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