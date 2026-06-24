ਮੈਟਾ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਐਨਕਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀਮਤ?
ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੈਟਾ ਗਲਾਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਐਨਕਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
Published : June 24, 2026 at 3:21 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਮੇਟਾ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੇਟਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇ-ਬੈਨ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਟ Eyewear ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਟਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਮੋਹਰੀ Eyewear ਕੰਪਨੀ Acelorluxotica ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੇਂਜ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੇ-ਬੈਨ ਜਾਂ ਓਕਲੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਾ ਗਲਾਸ ਨਾਮਕ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ
ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਟਾ ਗਲਾਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਗਲਾਸ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੀਚਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਵੀਨਤਮ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਹੈਂਡਸ-ਫ੍ਰੀ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਓਪਨ-ਈਅਰ ਆਡੀਓ ਵਰਗੀਆਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ-ਅੱਪ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਾਇਲੀ ਜੇਨਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਇਲੀ ਜੇਨਰ ਦਾ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮੈਟਾ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੈਟਾ ਗਲਾਸ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੈਟਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਰੇਮ ਸਟਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਮੈਟਾ ਐਡਵੈਂਚਰਰ: ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਆਇਤਾਕਾਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਦਿੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਮੈਟਾ ਫਿਊਰੀ: ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕਸੀਅਰ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲਡ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡੀ ਲੁੱਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਕਾਇਲੀ ਦੁਆਰਾ ਮੈਟਾ ਗਲਾਸ: ਇੱਕ ਪਤਲੇ ਅੰਡਾਕਾਰ ਫਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰੇਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਕਾਇਲੀ ਜੇਨਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫੀਚਰਸ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮੈਟਾ ਗਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਪੀਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੰਨ ਵਾਲੇ ਸਪੀਕਰ: ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨ, ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
- ਹਵਾ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਘਟਾਉਣਾ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਵੌਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਹੈਂਡਸ-ਫ੍ਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ: ਮੈਟਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਐਨਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੈਂਡਸ-ਫ੍ਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ: ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਗਲਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ: ਮੈਟਾ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਨੈਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਪੈਕਸ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਨੈਪ ਸਪੈਕਸ ਗਲਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1,80,000 ਸੀ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ $299 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਐਸੀਲੋਰਲਕਸੋਟਿਕਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਐਸੀਲੋਰਲਕਸੋਟਿਕਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ 'ਰੇ-ਬੈਨ ਸਟੋਰੀਜ਼' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਟਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਐਕਸ਼ਨ ਬਟਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮੈਟਾ ਗਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਬਟਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਟਨ ਰਾਹੀਂ 'ਮੈਟਾ ਏਆਈ' ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ Meta AI ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣਾ, ਮਨਪਸੰਦ ਗੀਤ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵੌਇਸ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਗਲਾਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਸੁਪਰਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈਬਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਊਜ਼ ਸਪਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਟਾ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਲ 'ਮਿਊਜ਼ ਸਪਾਰਕ' ਹੈ। ਇਹ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਏਆਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸਟ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਗਲਾਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਵਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਰੇ-ਬੈਨ ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਓਕਲੇ ਮੈਟਾ ਗਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ 'ਮੈਟਾ ਗਲਾਸ' ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਜਰਮਨੀ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਨਾਰਵੇ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੀਆ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Meta.com, Amazon ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚੂਨ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਗਲਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ Meta ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
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