Meta ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ AI ਮਾਡਲ, ਭਾਰਤੀ ਕੀਮਤ ਹੋਈ ਲੀਕ
ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲ Muse Ember ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 10, 2026 at 5:49 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਫੈਮਿਲੀ Muse AI ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Muse Ember ਹੈ। ਮੈਟਾ ਸੂਪਰਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈਬ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਦਿਨਭਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਟੂਲ ਕਾਲ, ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ, ਰੂਟਿੰਗ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ Muse Ember ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ Muse Ember, Muse Spark 1.3 ਅਤੇ Muse Wonder ਗੂਗਲ ਕਲਾਊਡ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Muse Ember, Muse Spark 1.3, and Muse Wonder are now available on Google Cloud.— Mark Zuckerberg (@finkd) November 9, 2026
Muse Ember ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ
Muse Ember ਨੂੰ ਔਖੀ ਰੀਜਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਸੈੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਇਨਪੁੱਟ ਟੋਕਨ ਅਤੇ 50 ਸੈੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੋਕਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਆਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇੰਡੈਕਸ 'ਤੇ Ember ਅਤੇ Claude Haiku 5.5 ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ 3.6 ਹੈ ਜਦਕਿ GPT-6 Luna ਦਾ 28 ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ Ember ਇਹ ਸਕੋਰ Haiku ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Terminal-Bench 4.0 ਵਿੱਚ Ember ਨੂੰ 40.9, Haiku ਨੂੰ 39.2 ਅਤੇ Luna ਨੂੰ 16.4 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਪਰ FrontierCode 2.0-AA ਵਿੱਚ Haiku ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ। 34.9 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ Ember ਦਾ ਸਕੋਰ 27.2 ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ।
Today we're introducing Muse Ember, our smallest and most efficient model, built for complex reasoning execution and everyday agent work. Muse Ember can carry workflows across apps, call tools in sequence, run tests and make targeted code fixes. With a 1M-token context window and native understanding of text, images, audio and video, it can also work across large document sets and varied inputs.— AI at Meta (@AIatMeta) November 9, 2026
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ Muse Ember?
ਵੱਡਾ ਮਾਡਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Muse Wonder ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Muse Ember ਉਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ Muse Wonder ਪਲਾਨ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ Muse Ember ਵਾਲੀਊਮ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸਟ, ਇਮੇਜ, ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਟਿਵ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ, ਚਾਰਟ, ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵਾਈਸ ਮੇਮੋ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਿੱਧੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। Muse Ember, Muse Code ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਮਾਡਲ API 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ Muse Wonder ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Spark, glimmer ਅਤੇ Wonder ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
According to The Hindu, Indian pricing for Meta's upcoming Muse AI agent has leaked ahead of its official launch: – Power tier: ₹1,799 – Maximum tier: ₹8,999 These backend figures are not final, and Meta has yet to officially comment. #Muse #MuseIndiaPrice https://t.co/6LkUEFmKEg— Devesh Jha (@Deveshjhaa) November 10, 2026
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Muse ਏਜੰਟ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਦ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, Muse ਏਜੰਟ ਦਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1,799 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਨ 8,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਮਤ ਮਹੀਨਾਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਨ 20 ਅਤੇ 100 ਡਾਲਰ ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Muse ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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