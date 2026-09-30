Meta ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, AI ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਧਿਆਨ

Meta ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, AI ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਧਿਆਨ
ਮੈਟਾ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : September 30, 2026 at 3:52 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਮੈਟਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਖੁਦ ਮੈਟਾ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸਡ ਏਆਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ, ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਮਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬਿਜ਼ਨੇਸਮੈਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯਾਨੀ ਮੈਟਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਸ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਏਆਈ ਮਾਡਲ, ਬਿਹਤਰ ਏਆਈ ਏਜੰਟ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Today we are starting Meta Enterprise Platform to help businesses use AI to grow and transform in new ways, and Chirantan "CJ" Desai will join Meta as Chief Enterprise Platform Officer. https://t.co/8VjGBu2WFK— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) September 28, 2026
ਮੈਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਯਾਨੀ Muse Agent, Meta Business Agent, Muse API ਅਤੇ Muse Code ਵਰਗੇ ਟੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸੀਜੇ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਕਮਾਨ
ਮੈਟਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ Chirantan Cj Desai ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਫਿਸਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਰਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸਈ ਅਨੁਭਵੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੀਡਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਆਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
Today, we’re announcing Muse for Small Business. Muse, Meta’s new personal AI agent, is one of the most important products we've built for the era of personal superintelligence.— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) September 29, 2026
Now, we're expanding it with a collection of new skills and connectors inside Muse to help people…
ਦੇਸਈ ਮੈਟਾ ਵਿੱਚ MongoDB ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। MongoDB ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Dev Ittycheria ਨੂੰ ਸੀਈਓ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸਈ Cloudflare ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ Now ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਿਊਜ਼
ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਟਾ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ Muse for Small Businesses ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੈਟਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮਿਊਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮੈਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਟੂਲਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ Canva, Dropbox, Figma, Granola, HighLevel, Intuit QuickBooks, Klaviyo, Lovable, Notion, Shopify, Slack, Stripe ਅਤੇ Zoom ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
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