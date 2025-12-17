ETV Bharat / technology

Instagram ਰੀਲਾਂ ਹੁਣ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ, ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ

Instagram ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

December 17, 2025

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Instagram ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਫਾਇਰ ਟੀਵੀ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਰੀਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਰੀਲਾਂ

ਮੈਟਾ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ 'ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਰ ਟੀਵੀ' ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ... ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਫਾਇਰ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੀਲਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਏਡਨ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ," ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।"

'ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਰ ਟੀਵੀ' ਐਪ ਕੀ ਹੈ?

'ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਰ ਟੀਵੀ' ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਦੇ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਈਲਾਇਟਸ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੰਟੈਟ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ।

ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ?

  1. 'ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਰ ਟੀਵੀ' ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ।
  2. ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਟੀਵੀ 'ਚ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ।
  3. ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣ।
  4. ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  5. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਐਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਅਤੇ ਟਾਪਿਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  6. ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

'ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਰ ਟੀਵੀ' ਐਪ ਕਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ?

'ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਰ ਟੀਵੀ' ਐਪ ਅਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਫਾਇਰ ਟੀਵੀ ਡਿਵਾਇਸਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਟੀਵੀ, ਸਟਿਕ ਐਚਡੀ, ਫਾਇਰ ਟੀਵੀ ਸਟਿਕ 4K ਪਲੱਸ, ਫਾਇਰ ਟੀਵੀ ਸਟਿਕ 4K ਮੈਕਸ, ਫਾਇਰ ਟੀਵੀ 2-ਸੀਰੀਜ਼, ਫਾਇਰ ਟੀਵੀ 4-ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਟੀਵੀ ਓਮਨੀ QLED ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

