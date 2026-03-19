ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ Horizon Worlds, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?

ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ Horizon Worlds, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?
ਮੈਟਾ ਹੁਣ Horizon Worlds ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : March 19, 2026 at 1:34 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Horizon Worlds ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈੱਡਸੈੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 15 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਟ ਹੈੱਡਸੈੱਟ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ VR ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ Horizon Worlds ਨੂੰ Quest VR ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਐਪ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਡਿਟੇਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਯਾਨੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ Horizon Worlds ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇਵੈਂਟ ਕੁਐਸਟ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਰਲਡ ਜਿਵੇਂ Horizon Central, Events Arena, Kaiju ਅਤੇ Bobber Bay ਨੂੰ VR ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 15 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ Horizon Worlds ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਪ ਕੁਐਸਟ ਹੈੱਡਸੈੱਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ VR Horizon Worlds ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
iOS ਅਤੇ Android ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਐਪ
ਹੁਣ Horizon Worlds ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਰਾਸਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਹੇਗਾ। iOS ਅਤੇ Android ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ Horizon Worlds ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਲਡਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੀਟਾ ਫੀਚਰ Hyperscape Capture ਨੂੰ ਵੀ Horizon Worlds ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਕੁਐਸਟ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਰਿਅਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਟੇਲ 3ਡੀ ਸਕੈਮ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਫੀਚਰ ਤਾਂ ਔਨ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਸੱਦਾ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਟਾ ਦੇ ਮੈਟਾਵਰਸ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਲਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ VR ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਏਆਈ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਟ ਹੈੱਡਸੈੱਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਥੋੜੀ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ Horizon Worlds ਨੂੰ ਮੈਟਾਵਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਐਸਟ ਹੈੱਡਸੈੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ VR ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ਼ Horizon Worlds ਦਾ VR ਵਰਜ਼ਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਸਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Horizon Worlds ਮਿਲੇਗਾ।
