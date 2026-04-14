Meta ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦਾ ਏਆਈ ਅਵਤਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ?

ਮੈਟਾ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦੇ ਏਆਈ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦਾ ਏਆਈ ਅਵਤਾਰ (Meta)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 14, 2026 at 5:44 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਏਆਈ ਕਲੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਟਾ ਇਸ ਏਆਈ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਆਵਾਜ਼, ਅੰਦਾਜ਼, ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਟਾ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਦੇ ਏਆਈ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਡੈਮੋ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਦੇ ਏਆਈ ਪਰਸੋਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਵਰਜ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੇ ਕੰਮੈਟਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਸਟਮ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਖੁਦ ਇਸ ਏਆਈ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਘੰਟੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਵਿਊ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ।

ਇਹ ਕਦਮ ਮੈਟਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਏਆਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਫੋਟੋਰੀਅਲਿਸਟਿਕ 3D ਕਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਵਤਾਰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਏਆਈ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਪਾ ਸਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸੰਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਏਆਈ ਜੁੜਵਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਟਾ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨ।

