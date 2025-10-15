ਹੁਣ Linkedin ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ Facebook ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ 'ਚ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਮੈਟਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ 'ਜੌਬ ਪੋਸਟਿੰਗ ਫੀਚਰ' ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 15, 2025 at 12:27 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਿੰਕਡਇਨ ਵਰਗਾ ਫੀਚਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਟਾ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਟਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ "Jobs" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
Facebook is going for LinkedIn.— Saadh Jawwadh (@SaadhJawwadh) October 14, 2025
Local Jobs on Facebook: users can now apply for jobs directly from Facebook.
Availability: Only in the US for now. pic.twitter.com/LVwWReH4Ya
ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੌਕਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਫੀਚਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼
ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜੌਬ ਪੋਸਟਿੰਗ ਫੀਚਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਡਲਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਰੱਗਸ ਇਨ ਪਰਸਨ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਸੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਟਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਟਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
