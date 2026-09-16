Meta One ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਪੈਸੇ?

Meta One ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਪੈਸੇ?
ਮੈਟਾ ਨੇ ਨਵਾਂ Meta One ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : September 16, 2026 at 5:28 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Meta One ਹੈ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਏਆਈ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਆਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੂਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਚਰਸ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 15 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਫੀਚਰਸ ਜੁੜਦੇ ਜਾਣਗੇ। Edits ਅਤੇ AI Glasses ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਆਏਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰਸ ਫ੍ਰੀ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
Individual ਅਤੇ AI ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਪਲਾਨ
ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਮੈਟਾ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪਲੱਸ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਪਲੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ Organization and Personalization ਵੀ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Instagram Plus, Facebook Plus ਅਤੇ WhatsApp Plus ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ DM ਅਤੇ Story Fonts ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਦਾ ਹੈ। DM ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜਰ ਕਸਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਲ ਇਨਸਾਈਟਸ ਅਤੇ ਸੂਪਰ ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਟਸਐਪ ਪਲੱਸ ਜਲਦ ਹੀ ਚੈਟ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਬੈਕਅੱਪ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ Focus Schedules ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਫੀਚਰ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੈਟ ਮਿਊਟ ਜਾਂ ਛਿਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
Meta One ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ
Meta One ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬੰਡਲ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਐਪ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਆਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੇਜ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ Muse ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਰੀਸਟਾਈਲ ਵਰਗੇ ਟੂਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਏਆਈ ਟੂਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਨੇ ਏਆਈ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਫੀਚਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰੀਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਇਫੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੇ।
ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਲਈ ਪਲਾਨ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। Meta One ਦੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੂਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਨ।
Enhanced ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੀਲਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਡ ਫਾਲੋ ਬਟਨ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਾਲੋ ਸੱਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਟਾ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਲਦ ਹੀ Edits Plus ਵੀ ਮੈਟਾ ਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਊਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਿੰਕ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਐਡਿਟਸ ਸਹਾਇਕ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇਨਸਾਈਟਸ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ
- ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਲਾਨ: 2.99 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- Indvidual ਬੰਡਲ: 7.99 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ।
- ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਬੰਡਲ: 14.99 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ।
ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
- Instagram Plus (3.99 ਡਾਲਰ/ਮਹੀਨਾ): ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਓ।
- WhatsApp Plus (2.99 ਡਾਲਰ/ਮਹੀਨਾ): ਖਾਸ ਥੀਮ, ਆਈਕਨ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਫੈਕਟ ਸਟਿੱਕਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਟ ਪਿੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ।
- Facebook Plus (3.99 ਡਾਲਰ/ਮਹੀਨਾ): ਕਸਟਮ ਐਪ ਆਈਕਨ, ਸੁਪਰ ਹਾਰਟਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ।
Indvidual ਬੰਡਲ
- Core (7.99 ਡਾਲਰ/ਮਹੀਨਾ): ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਸਟਾਈਲ, ਵਾਇਸ ਇਫੈਕਟ, ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੇਜ-ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਐਪਾਂ ਦੇ ਪਲੱਸ ਫੀਚਰਸ।
- Premium (19.99 ਡਾਲਰ/ਮਹੀਨਾ): ਕੋਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਆਈ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ
ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਬੰਡਲ
- Essential (14.99 ਡਾਲਰ/ਮਹੀਨਾ): ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਫਾਲੋ ਟੂਲ, ਮੈਟਾ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਏਜੰਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ, ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਬੈਜ ਅਤੇ ਨਕਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ।
- Advanced (49.99 ਡਾਲਰ/ਮਹੀਨਾ): ਸਟੋਰੀ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਅਸਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਿਰਯਾਤ, ਟੀਮ ਐਕਸੇਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਏਜੰਟ ਜਵਾਬ।
- Expert (149 ਡਾਲਰ/ਮਹੀਨਾ) ਅਤੇ Max (499 ਡਾਲਰ/ਮਹੀਨਾ): ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਲਈ ਹਾਈ ਸਮਰੱਥਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਖੇਤਰ, ਐਪ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। Meta One ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੀ ਫੀਚਰਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ, ਏਆਈ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੂਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸਿਕ ਅਨੁਭਵ ਫ੍ਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਚਰਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
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