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Meta ਨੇ Muse Glimmer AI ਮਾਡਲ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ?

ਮੈਟਾ ਨੇ Muse Glimmer AI ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

META SUPERINTELLIGENCE LABS
META SUPERINTELLIGENCE LABS (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2026 at 2:42 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੈਟਾ ਨੇ Muse Glimmer AI ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 30-ਬਿਲੀਅਨ-ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਲੋਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਜਿਹੇ ਏਆਈ ਟੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਲਾਊਂਡ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਕਸੇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।

Meta Superintelligence Labs ਵੱਲੋ ਵਿਕਸਿਤ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ Apache 2.0 ਲਾਈਸੈਂਸ ਤਹਿਤ ਓਪਨ ਵੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਮੈਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Muse Glimmer ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਲ ਏਜੰਟ ਵਰਕਫਲੋ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ GPU ਵਾਲੇ ਮੈਕ ਜਾਂ ਪੀਸੀ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰਿਮੋਟ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵੇਸਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ।

ਇਹ ਮਾਡਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੱਲੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Muse Glimmer ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਇਮੇਜ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ, ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੇ 30-ਬਿਲੀਅਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਮਾਡਲ ਲਈ 55 GB ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਪਤਕਾਰ GPU ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਸਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ 'Muse Glimmer ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 20 GB ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੈਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਹਿੱਸੇ 24 GB ਜਾਂ 32 GB ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ MacBook M4 Max ਅਤੇ M5 Max ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ NVIDIA ਦੇ RTX 5090 GPU 'ਤੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੈਟਾ ਨੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'Muse Glimmer ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਏਜੰਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ Hugging Face ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Ollama, LM Studio, llama.cpp, ExecuTorch ਅਤੇ MLX ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੈਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ AMD, Arm, Dell, Intel ਅਤੇ Nvidia ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

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