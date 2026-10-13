Meta ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ Muse Wonder ਅਤੇ Muse wonderful ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Published : October 13, 2026 at 3:42 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਪਰਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈਬ ਤੋਂ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ Muse Wonder ਅਤੇ Muse wonderful ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋ ਉਸਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਟਿਕ ਟਾਸਕ ਯਾਨੀ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ, ਲੀਜ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਪ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਮਾਡਲ Muse Spark ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਆਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। Muse Wonder ਅੱਜ ਤੋ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਮੈਟਾ ਮਾਡਲ API ਅਤੇ Muse ਕੋਡ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਦਕਿ Muse Wonderful ਸਿਰਫ਼ Muse ਕੋਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਮਾਡਲ Muse ਐਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਐਕਟਿਵ ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੈ?
ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟਿਵ ਮੈਮੋਰੀ: ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਹੀ ਡਿਟੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਐਕਟੀਵ ਫੋਕਸ: ਜਦੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਰੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਜਮਾਏਗਾ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਖਾਸ ਜਾਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਟਾ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਮਾਡਲ ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੇ।
It's been just over a year since we started Meta Superintelligence Labs. Muse Spark was our first family of models, and now Muse Wonder is a much larger and more advanced class of models that brings us to the frontier. We're releasing two models today. Muse Wonder for fast frontier performance and Muse Wonder Full for the full version of the model.— Mark Zuckerberg (@finkd) October 12, 2026
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ
ਮੈਟਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁਦ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਮੈਟਾ ਸੂਪਰਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਕੇਲਿੰਗ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਫਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Muse Wonder ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗੇਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਦਾ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੈਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੂਪਰਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ ਐਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਏਜੰਟ ਹੋਰਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇਗਾ।
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