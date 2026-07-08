WhatsApp 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ Meta Business Agent, ਹੁਣ AI ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਮੈਟਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ Meta Business Agent ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : July 8, 2026 at 5:17 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ Meta Business Agent ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਸਟਮਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਸੇਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨੇਸਮੈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਏਆਈ ਹੀ ਕਸਟਮਰ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਈ ਮੈਟਾ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਏਜੰਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਡਿਸਕਵਰੀ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Introducing Meta Business Agent: AI that lets businesses show up for their customers as if they had an infinite team behind them answering questions, making product recommendations, booking appointments, closing sales, and more.https://t.co/wCFU7OWXQv— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) June 3, 2026
Meta Business Agent ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
ਮੈਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਕਸਟਮਰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਕੈਟਾਲਾਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੀਡਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਮਰੀ, ਕਸਟਮਰ ਇਨਸਾਈਟ ਅਤੇ ਮਿਸਡ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਇਸ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੈਟਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈੱਡ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮੈਟਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਹੈੱਡ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਰੋਲਆਊਟ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਏਜੰਟ ਉਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਥ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਏਜੰਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ Shopify, Zendesk ਅਤੇ Shopee ਵਰਗੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਨੇ Swiggy, ਮਧੁਲਿਕਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਈਜ਼ਨ ਐਡਵੈਂਚਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਸਟਮਰ ਸਪੋਰਟ, ਲੀਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਵਰਕਫਲੋ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਡਿਸਕਵਰੀ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਏਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਨਵੇਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਟਸਐਪ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਚ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਕੰਟੈਕਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ।
ਮੈਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਟੋਕਨ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
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