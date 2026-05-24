Meta ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਐਪ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ 'ਫੋਰਮ' ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : May 24, 2026 at 3:14 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਪੇਰੇਂਟ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ 'ਫੋਰਮ' ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੈਟ ਨਵਾਰਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਫੋਰਮ' ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਨੇਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਟਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਅਜੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ 'ਫੋਰਮ' 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ Reddit ਵਰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ।
'ਫੋਰਮ' ਐਪ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਇਹ ਐਪ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਟ੍ਰੇਂਡਿੰਗ ਟਾਪਿਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਐਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਏਆਈ ਪਾਵਰਡ Ask ਟੈਬ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਾਇਲ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ।
ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਟੈਟ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਟਾ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਦੂਜਾ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਐਪ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਨੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਐਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ 'Instant' ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੋਰਮ ਅਤੇ Instant ਮੈਟਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਰ, ਮਾਰਕ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਿੰਗ
ਮਾਰਕ ਨੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫਿਸਰ ਕ੍ਰਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ 50 ਨਵੇਂ ਐਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਐਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਪਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ Instant ਐਪ ਸਨੈਪਚੈਟ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਮੈਟਾ ਐਡਿਟ ਬਾਈਟਡਾਂਸ ਦੇ ਕੰਪੈਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਟਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਫੋਰਮ ਐਪ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਰੇਡਿਟ ਵਰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
