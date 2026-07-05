Meta ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ AI ਐਪ Pocket, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
ਮੈਟਾ ਨੇ Pocket ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : July 5, 2026 at 10:26 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਹੁਣ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਪਾਵਰਡ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Pocket ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਡਿੰਗ ਨਾਲੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਐਪ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Gizmo ਦਾ ਨਤੀਜਾ Pocket
Pocket ਮੈਟਾ ਦੀ ਉਸ ਟੀਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Gizmo ਨਾਮ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। Gizmo ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੀ, ਜੋ ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਸੀ। Gizmo ਨੂੰ ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਟੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ।
ਗੂਗਲ ਪਲੇ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ Pocket ਅਸਲੀ Gizmo ਐਪ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੱਸ ਕੇ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਅਨੁਭਵ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Gizmo ਐਪ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਟਾ ਨੇ ਉਸੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਵਰਜ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਲੇਸੈਂਡਰੋ ਪਾਲੂਜ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਰਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਐਪ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫਰਮ Appfigures ਅਨੁਸਾਰ, Pocket ਨੂੰ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ iOS ਅਤੇ Android ਦੋਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਸਹੀਂ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਏਆਈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ
Pocket ਮੈਟਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਟੂਲਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਹਾਰਣ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਏਆਈ ਜਨਰੇਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਟਾ ਨੇ Vibes ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਏਆਈ ਵੀਡੀਓ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਟਾ ਨੇ ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ Edits ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਐਡਿਟ ਐਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੈਟਾ ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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