ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੁਕੋਣ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਗੱਲ? ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਮੈਟਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਈ ਫੀਚਰਸ

ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Published : October 17, 2025 at 3:01 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇ-ਬੈਨ ਮੇਟਾ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਟਾਈਲ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਮੇਟਾ ਨੇ ਰੇ-ਬੈਨ ਮੇਟਾ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਈ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੁਕੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੁਕੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵੌਇਸ ਸਪੋਰਟ, ਯੂਪੀਆਈ ਲਾਈਟ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਟੋ ਰੀਸਟਾਇਲਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਾਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੁਕੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਮੈਟਾ ਏਆਈ

Meta AI ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਵੌਇਸ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੁਕੋਣ ਦਾ AI ਵੌਇਸ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ Ray-Ban Meta Glasses ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਜਾਂ Meta AI ਐਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪਿਕਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ Meta AI ਐਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Meta AI ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਗੱਲ

ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਰੇ-ਬੈਨ ਮੈਟਾ ਗਲਾਸ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਿਵੇਂ:

  1. "ਹੇ ਮੈਟਾ, ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ?"
  2. "ਹੇ ਮੈਟਾ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।"
  3. "ਹੇ ਮੈਟਾ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।"

ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ?

  1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ।
  2. ਡਿਵਾਈਸ ਸੈਟਿੰਗਾਂ > ਮੈਟਾ ਏਆਈ > ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਓ।
  3. ਉੱਥੋਂ ਹਿੰਦੀ ਚੁਣੋ।
  4. ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਰਵਮ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
  5. ਦਿਵਾਲੀ ਸਟਾਈਲ ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਿੰਗ- ਬਸ ਕਹੋ "ਹੇ ਮੈਟਾ, ਇਸਨੂੰ ਰੀਸਟਾਈਲ ਕਰੋ"

ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ-ਥੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਨ ਰੰਗੋਲੀਆਂ, ਪੈਟਰਨ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ?

  1. ਐਨਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ।
  2. "ਹੇ ਮੈਟਾ, ਇਸਨੂੰ ਰੀਸਟਾਈਲ ਕਰੋ" ਕਹੋ।
  3. ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ
  4. ਐਡਿਟ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਮੇਟਾ ਏਆਈ ਐਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ QR ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ

ਗਲੋਬਲ ਫਿਨਟੈਕ ਫੈਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੇ-ਬੈਨ ਮੈਟਾ ਸਨਗਲਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 1,000 ਤੱਕ ਦੇ UPI ਲਾਈਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

  1. QR ਦੇਖੋ।
  2. "ਹੇ ਮੈਟਾ, ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ" ਕਹੋ।
  3. ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  4. ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਟੂਆ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ।

Ray-Ban Meta ਗਲਾਸ ਹੁਣ UPI Lite QR ਕੋਡ ਭੁਗਤਾਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। 1,000 ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp-ਲਿੰਕਡ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਵਾਲਿਟ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। Meta ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਫਿਨਟੈਕ ਫੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰੋਲਆਊਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

