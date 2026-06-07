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Meta ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ AI Creator Assistant ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼, ਰੀਲ ਡੱਬ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 5 ਨਵੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਮੈਟਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ 'Creator Assistant' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਏਆਈ ਟੂਲ ਹੈ।

META CREATOR ASSISTANT ON FACEBOOK
META CREATOR ASSISTANT ON FACEBOOK (META)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 7, 2026 at 4:07 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਈ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ 'Creator Assistant' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਲ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ, ਕੰਟੈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਸਿੱਧੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੀਲ ਬਿਹਤਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੂਲ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਨੂੰ ਕਈ ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

'Creator Assistant' ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

'Creator Assistant' ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

'Creator Assistant' ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ?

ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਾਪਨ ਲਈ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਟੈਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਆਉਦਾ ਹੈ। 'Creator Assistant' ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਾਰਮੈਂਟ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਵਧਾਉਣਾ, ਬਿਹਤਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਬਲੌਕ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੂਲ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰੈਡਿੰਗ ਆਡੀਓ, ਕਲਚਰ ਪਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਟੈਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'Creator Assistant' ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਰੇਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਰੀਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

'Creator Assistant' ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰੀਲਾਂ ਲਈ ਏਆਈ ਪਾਵਰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਏਆਈ-ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਪਾਉਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਟੋਨ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਪ-ਸਿੰਕ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਰੀਲਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਅਰਬੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਥਾਈ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਅਤੇ ਬਹਾਸਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਗਲੋਬਲ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।

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