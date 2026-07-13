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ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ Meta ਦਾ ਇਹ ਫੀਚਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੰਦ

ਮੈਟਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ Muse Image ਫੀਚਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

META MUSE IMAGE FEATURE
META MUSE IMAGE FEATURE (META)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 13, 2026 at 12:37 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਆਈ-ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Muse Image ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਆਈ ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੈਟਾ ਦਾ ਇਹ ਟੂਲ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਮੈਟਾ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ Muse ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕੰਟੈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਏਆਈ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

Muse Image ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ?

Muse Image ਮੈਟਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਏਆਈ ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੂਪਰਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੂਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕੰਟੈਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਏਆਈ ਇਮੇਜ ਜਾਂ ਰੀਮਿਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫੌਲਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਔਨ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਕੰਟੈਟ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। Muse Image ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

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