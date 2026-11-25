Instagram 'ਤੇ ਹੁਣ DM ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਚੈਟ ਸਮਰੀ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਡੀਲਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਪ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ
ਮੈਟਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਏਜੰਟ Muse ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 25, 2026 at 10:50 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ Muse AI ਨਾਮ ਦਾ ਫੀਚਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ DM ਯਾਨੀ ਮੈਸੇਜ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਟਾ ਦੇ ਏਆਈ ਏਜੰਟ Muse ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ DM ਵਿੱਚ ਹੀ Muse ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਪੋਸਟ, ਜਗ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਸੰਦ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ Muse ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ DM ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ Muse ਉਸਦੀ ਸਮਰੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ Muse ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ Muse ਐਪ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੀਚਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਟਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
Muse can now organize Instagram saves into collections or travel itineraries, find saved reels and turn recipes into grocery lists. Use it in DMs to learn more about a post or catch up on what you missed. Muse won’t make changes or take action without your OK. https://t.co/jOvJ0asR4m— Instagram (@instagram) November 24, 2026
Muse AI ਫੀਚਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ?
ਤੁਸੀਂ Muse ਰਾਹੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੌਫੀ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਪੋਸਟ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਿਪ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੀਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। Muse ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੱਖ Muse ਐਪ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਚੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖੇਗੀ।
ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ Muse AI ਫੀਚਰ?
ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ iOS ਅਤੇ Android ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ Muse ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਮੈਟਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ Muse ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ DM ਫੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
Muse is now on Instagram 👋 Send it a DM to turn your saves into real plans, like that trip you keep meaning to take ✈️ https://t.co/jPXnoYxcNm— Muse (@Muse) November 24, 2026
ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਅਸਾਨ?
- ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਰੀਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਤੁਸੀਂ Muse ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੇ ਕਸਟਮ ਫੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਓ।
- ਕਿਸੇ ਰੈਸਿਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪਸੰਦੀਦਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਟ ਤੋਂ ਆਉ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਫੈਸ਼ਨ ਰੀਲਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ Muse ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਫਿੱਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਸੇਵ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Muse ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਦਿਖੇਗਾ। ਮੈਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ, ਪਬਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ Muse ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੁੱਲਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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