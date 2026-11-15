Meta 'ਤੇ ਲੱਗਾ 887 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੀਚਰ
'Get suggestions from gallery when browsing Facebook' ਨਾਮ ਦਾ ਫੀਚਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Published : November 15, 2026 at 10:40 AM IST
ਰੋਮ: ਇਟਲੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਟਾ 'ਤੇ 887 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਟਲੀ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'Get suggestions from gallery when browsing Facebook' ਨਾਮ ਦਾ ਫੀਚਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਤਾਲਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸੇਸ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਡਿਫੌਲਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਨੇਬਲ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਗੈਲਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਐਪ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਐਂਡਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ। ਮੈਟਾ ਵੱਲੋ ਇਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਟਿਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਈਰਲੈਂਡ ਲਿਮਿਟੇਡ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 0.47 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
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