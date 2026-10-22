Meta ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ: ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸੀ।
Published : October 22, 2026 at 1:46 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਜੇ. ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਧੋਖਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸੀ।-ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਜੇ. ਮੈਥਿਊ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ 43 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ ਨੇ 2016 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਟਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਏਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।-ਰਾਉਲ ਟੋਰੇਜ਼, ਰਾਜ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ
ਮੈਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰੇਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਲੋਕ ਔਨਲਾਈਨ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। -ਸੀ.ਜੇ. ਮਹੋਨੀ, Meta ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮੇਨਲੋ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁਲ 1.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸਨੇ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਮਾਹੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਅਲੱਗ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਨੇ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਟਾ 18 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਾ ਲਈ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵਾਂਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਉਹ ਮਿਊਜ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।-ਨਿਧੀ ਹੇਗਡੇ, ਅਮੈਰੀਕਨ ਇਕਨਾਮਿਕ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਵੇਚਾਂਗੇ।
ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 35 ਅਰਬ ਤੋਂ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਦੋ ਉਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ।
ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਟਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੰਟੈਟ ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਪੀਲ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਬਿਆਜ਼ ਜੁੜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਮੈਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ 2019 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਟਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਵਿਲਾਨੋਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੀਟਰ ਓਰਮਰੋਡ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਖ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ।
ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਭਗ 12,000 ਡਾਲਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ।-ਪੀਟਰ ਓਰਮਰੋਡ, ਵਿਲਾਨੋਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਸੰਵੀਧਾਨ ਤਹਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਤ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਇੱਕ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਵਿਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਲਗਭਗ 87 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ 2016 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਟਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੰਟੈਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕੰਟੈਟ ਮਾਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ।
ਮੈਟਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 99 ਫੀਸਦੀ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
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