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Meta Connect 2026: ਐਡਵਾਂਸਡ VR ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਗਲਾਸ ਸਮੇਤ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਲਿਸਟ

ਮੈਟਾ ਨੇ Connect 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

META CONNECT 2026
META CONNECT 2026 (Meta)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2026 at 4:15 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਵੈਂਟ Meta Connect 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਕੀਨੋਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ VR Glasses, ਬਿਨਾਂ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਆਡੀਓ ਗਲਾਸ ਅਤੇ Ray-Ban Meta ਦੀ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਮਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।

ਮੈਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਏਆਈ ਗਲਾਸ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਨੂੰ ਅਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਫੋਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕੋ।

Muse ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ

ਮਿਊਜ਼ ਮੈਟਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਵਾਇਸ ਮੋਡ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਉਦੋ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਵਾਜ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਟਾਈਲ ਹੋ।

ਮੈਟਾ ਸੁਪਰਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈਬਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ ਰੀਅਲਟਾਈਮ ਅਵਤਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਊਜ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਾਲੇ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ ਮੈਟਾ ਦੇ ਏਆਈ ਐਨਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਏਜੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾੇਵਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਸਮਾਨ, ਕੰਧ ਤੇ ਲੱਗਾ ਪਰਚਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲਿਸਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ।

ਮਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ Email Adress ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਮੈਕ ਲਈ ਮਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਊਜ਼ ਮੈਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਦੋ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਮਿਊਜ਼ ਦੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਵੀ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਨੈਕਟਰਸ ਉਹ ਐਪ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ Walmart, Best Buy, American Eagle Outfitters, DICK'S Sporting Goods, Fanatics, Gap, Michael Kors, Sephora, Ulta ਅਤੇ Wafair ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ Shop Pay ਅਤੇ PayPal ਮਿਲਣਗੇ। ਸਫਰ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਲਈ Expedia ਨੂੰ ਜਲਦ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ Instacart ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕੰਮ ਲਈ Notion, Granola, GitHub ਅਤੇ Box ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਮਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ ਵੈੱਬ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੈਕ ਡੈਸਕਟਾਪ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੀਨੋਟ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਨੇ Muse Charm ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਾਬੀ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਾਇਸ ਫੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਗੈਜੇਟ ਅਨੁਸਾਰ, Muse Charm ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਡਿਸਪਲੇ, ਸਪੀਕਰ, ਮਾਈਕ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਗਲਾਸ: ਆਡੀਓ ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਰਲ 3 ਤੱਕ

Ray-Ban Meta Audio: ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਡੀਓ ਗਲਾਸ Ray-Ban Meta Audio ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਓਪਨ-ਈਅਰ ਆਡੀਓ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਣੇ, ਪੌਡਕਾਸਟ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਟਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲੇ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਫ੍ਰੇਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ 43 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ 48 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਬਰਬੈਂਕ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। Ray-Ban Meta Audio ਦੀ ਕੀਮਤ 349 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

Ray-Ban Meta Gen 3 ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖੋਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਬਟਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬੈਟਰੀ 09 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12MP ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ, ਜੋ 3K ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਫ੍ਰੇਮ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। Gen 3 ਦੀ ਕੀਮਤ 449 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

ਮੈਟਾ ਗਲਾਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਆਏ ਹਨ। ਕਾਇਲੀ ਜੇਨਰ ਵਾਲੇ ਮੈਟਾ ਗਲਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਈਵਰੀ ਕਲਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਰ ਲੀਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੈਬਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫ੍ਰੇਮ ਸ਼ੋਪ Meta Capri ਅਤੇ Meta Nova ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਮੈਟਾ ਐਡਵੇਂਚਰਰ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੈਟਾ ਫਿਊਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੇਮ, ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਗਲਾਸ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਲਦ ਆਉਣਗੇ।

Ray-Ban Meta (Gen 2): ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਲਰ ਅਪਡੇਟ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੇਜ਼ਰ ਆਪਟਿਕਸ ਲਈ ਸ਼ਾਈਨੀ ਬ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਈਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੇਂਟ ਓਸ਼ਨ ਬਲੂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੇਂਟ ਡਾਰਕ Olive ਕਲਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਨਲਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਫੀਚਰਸ

  1. ਔਨਬੋਰਡ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸਹਾਇਕ: ਇਹ FDA ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਮੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਘਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਪਰਚੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 149.99 ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਟਾ ਵਨ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ।
  2. ਆਡੀਓ ਕੰਟਰੋਲ: ਨਵੇਂ ਆਡੀਓ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਅਵਾਜ਼ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਕੰਨ ਵੱਲ ਝੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਨੋ ਆਡੀਓ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਅਵਾਜ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਸੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  3. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ: ਦੌੜਨ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈਂਡਸ-ਫ੍ਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਰਕਆਊਟ, ਨਿੱਜੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਏਆਈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਰੀਵਿਊ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜਾਂ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ।
  4. Dolby Atmos ਵੀਡੀਓ: ਮੈਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 36-ਡਿਗਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
  5. ਨਵੀਂ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ: ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ।
  6. ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ: ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਡੀਓ, ਕਸਟਮ ਜੈਸਚਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਆਈ। ਟਚਪੈਡ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕਿਸੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟੂਲ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Meta VR Glasses ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ

Connect ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ Meta VR Glasses ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1,299.99 ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਰੀਬ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਯਾਨੀ Meta Quest 3 ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Micro-OLED ਪੈਨਲ ਵਾਲਾ 5K ਡਿਸਪਲੇ। ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸੈਸਰ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੈਲਟ, ਜੇਬ ਜਾਂ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ Qualcomm Snapdragon Reality Elite ਚਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਵਰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਵਰਚੂਅਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਫੇਸ ਇਨਪੁੱਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਬੋਰਡ ਅਤੇ ਟਚਪੈਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਸਪੇਸ ਸਜਾ ਦਿਓ ਜਾਂ Disney+, YouTube, HBO Max ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਚਲਾ ਦਿਓ।

Meta Hologram: ਮੈਟਾ ਨੇ Hologram ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਵਰਗੀ ਲਾਈਵ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀਆਰ ਗਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਰੇ-ਬੈਨ ਡਿਸਪਲੇ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਅਰਲੀ ਐਕਸੇਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

Meta Beat Saber

ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ Beat Saber ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਟਾ VR Glasses ਅਤੇ Meta Quest ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਲੁੱਕ ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਵਾਂ ਮੋਡ Flux ਹੈ, ਜੋ ਹੈੱਡ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋ ਹੱਥ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦੋਨੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਨਰਜੀ ਭੇਜ ਕੇ ਨੋਟਸ ਕੱਟਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਈ ਜੋਲਟ ਐਨਰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡਮਾਡਾ, ਡਾਈਸ ਥ੍ਰੋਨ ਡਿਜੀਟਲ, ਡਰੈਗਨ ਗਰੋਵ, ਫੀਨਿਕਸ ਰਾਈਟ: ਏਸ ਅਟਾਰਨੀ - ਡੁਅਲ ਡੈਸਟੀਨੀਜ਼, ਅਲੌਕਿਕ, ਟੈਟ੍ਰਿਸ ਇਫੈਕਟ: ਮਿਸ਼ਰਤ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈੱਡ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ VR Glasses 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। Meta Quest 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

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