Meta ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ, UPI ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਤ ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਫੀਚਰਸ
Meta ਅਤੇ Oakley ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Oakley Meta Vanguard AI ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : February 4, 2026 at 5:28 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Meta ਅਤੇ Oakley ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Oakley Meta Vanguard ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ ਐਥਲੀਟ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਲਾਈਫ਼ਸਟਾਈਲ ਜਿਊਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 52,300 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੇ ਹਨ।
Oakley Meta Vanguard ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਲਗਾਏ ਵਾਈਸ ਕੰਮਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੁਕੋਣ ਦੀ ਏਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਮੈਟਾ ਗਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ।
Athletic Intelligence is here. Push your training to the edge with Oakley Meta Performance AI glasses. Hands-free camera. Meta AI. Open-ear audio. Consider the game changed. pic.twitter.com/DXGxKlAmPF— Meta (@Meta) February 2, 2026
Oakley Meta Vanguard ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ 12MP ਦਾ ਹੈਂਡ-ਫ੍ਰੀ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 122 ਡਿਗਰੀ ਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਮਰਾ 3K Resolution ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ, ਹਾਈਪਰਲੈਪਸ ਅਤੇ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਆਉਦੇ ਹਨ।
ਆਡੀਓ ਲਈ Oakley Meta Vanguard ਵਿੱਚ ਓਪਨ-ਈਅਰ ਸਪੀਕਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ Oakley Meta HSTN ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6 ਡੈਸੀਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਕੰਮਾਂਡ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 9 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਡੀਓ ਪਲੇਬੈਕ ਵਿੱਚ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੇਸ 36 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 20 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ UPI Lite ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੈਲਮੇਟ ਅਤੇ ਟੋਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਫਿੱਟ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨੋਜ ਪੈਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। Oakley ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਇਓ ਅਮਾਟੋ ਅਨੁਸਾਰ, Oakley Meta Vanguard ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਟੋਰ, Sunglass Hut ਅਤੇ LensCrafters 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
