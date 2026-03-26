Meta ਅਤੇ Arm ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ

Meta ਅਤੇ Arm ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
Meta ਅਤੇ Arm ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : March 26, 2026 at 12:38 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ Meta ਅਤੇ Arm ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਸੀਪੀਯੂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰੀ ਏਆਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸੀਪੀਯੂ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਕੇਲ ਦੇ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ARM AGI CPU ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੀਚਰਸ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਚਿਪਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਡਿਊਲ ਚਿਪਲੇਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਆਈਓ ਇੱਕ ਹੀ ਡਾਈ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਮੋਰੀ ਲੇਟੇਂਸੀ 100 ਨੈਨੋਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 136 Arm ਨਿਓਵਰਸ V3 ਕੋਰ ਤੱਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਰ 6GB/s ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਬੈਂਡਵਿਡਥ 800GB/s ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ 6TB ਤੱਕ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਆਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ 3.7 ਗੀਗਾਹਾਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਦੀ ਬੂਸਟ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਲ-ਕੋਰ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਕਰੀਬ 3.2 ਗੀਗਾਹਾਰਟਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਿਪ TSMC ਦੇ 3nm ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ TDP ਸਿਰਫ਼ 300 ਵਾਟ ਹੈ।
Arm ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।- ਮੈਟਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਜਨਾਰਦਨ
ਮੈਟਾ ਲਈ ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ?
ਮੈਟਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟਨਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ Arm ਦਾ ਲੀਡ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੀਪੀਯੂ ਮੈਟਾ ਦੇ ਆਪਣੇ MITIA ਸਿਲੀਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। Arm ਵੱਲੋ ਇਹ ਨਵਾਂ ਚਿਪ ਹੋਰ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ OpenAI, Cloudflare, SAP, SK Telecom ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੈਟਾ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰੈਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਓਪਨ ਕੰਪਿਊਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੇ।
Arm ਦਾ ਨਿਓਵਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਅਤੇ ਐਨਵੀਡੀਓ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ AGI ਸੀਪੀਯੂ ਦੇ ਨਾਲ Arm ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। Arm ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿਪ x86 CPUs ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਰੈਕ 'ਤੇ 2 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੀਗਾਵਾਟ ਏਆਈ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ CAPEX ਬਚਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਏਆਈ ਵਰਕਲੋਡ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਏਜੰਟਿਕ ਏਆਈ ਵਰਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵਰਕਲੋਡ ਲਈ ਹਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਸਟਮ ਸਿਲੀਕਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪਾਵਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਗੀਗਾਬਾਟ ਸਕੇਲ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਆਰਮ ਦੀ ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਏਆਈ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
