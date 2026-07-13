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Meta ਦਾ ਏਆਈ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲ Crop ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਫੇਲ੍ਹ: ਰਿਪੋਰਟ

ਮੈਟਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲ 40 ਵਿੱਚੋ Crop ਕੀਤੀ ਗਈ 55 ਫੀਸਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।

META AI DETECTION TOOL
META AI DETECTION TOOL (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 13, 2026 at 3:16 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ Muse Image ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਏਆਈ ਟੂਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੂਲ ਖੁਦ ਮੈਟਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ Crop ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।

ਰਾਈਟਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਯਾਨੀ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਏਆਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ Crop ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡੀਪਫੇਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ Muse Image ਤੋਂ 40 ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ Crop ਕੀਤੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਟੂਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਜਨਰੇਟ ਇਮੇਜ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਤੱਕ Crop ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਟਾ ਦਾ ਟੂਲ 55 ਫੀਸਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।

ਮੈਟਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਟੂਲ Content Seal ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਦਿੱਖ ਵਾਟਰਮਾਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ Crop ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ Muse Image ਤੋਂ ਬਣੀ ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 40 ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ Crop ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

Meta ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ?

ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੂਲ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਐਡਿਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ Crop ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਿੰਗਨਲ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਅਤੇ OpenAI ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲ ਵੀ ਇਮੇਜ-ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਦੇ ਓਵਰਸਾਈਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਸ਼ੱਕੀ ਏਆਈ ਜਨਰੇਟ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਨਿਊਯਾਰਕ ਬਫੇਲੋ ਵਿਖੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿਵੇਈ ਲਿਊ ਏਆਈ ਇਮੇਜ ਫੋਰੈਂਸਿਕ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਇਸ ਟੂਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਸਮਟ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕ੍ਰਾਪਿੰਗ, ਰਿਸਾਈਜਿੰਗ, ਭਾਰੀ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਡਿਟ ਵਰਗੇ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਸਿੰਗਨਲ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਸੀ ਬਰਕਲੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੀਐਚਡੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਏਆਈ ਖੋਜਕਾਰ ਸਾਰਾਹ ਬੈਰਿੰਗਟਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰਮਾਰਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਆਈ ਜਨਰੇਟ ਏਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 90 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ੍ਹ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

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META DEEPFAKE DETECTION
AI IMAGE WATERMARKING
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