ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ: Superintelligence ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ AI ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ! ਜਾਣੋ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ
superintelligence ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ।
Published : November 23, 2026 at 5:00 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ superintelligence ਲੈਬ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ Alexandr Wang ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ Superintelligence ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੀਬ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। Alexandr Wang ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Riemann Hypothesis ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 170 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਗਣਿਤ ਪਹੇਲੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪਹੇਲੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਆਈ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾਂ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। Los Alamos ਵਿੱਚ ਰਹੇ Alexandr Wang ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਇਸ ਪਹੇਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਮਵਰਕ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
https://t.co/KwJ13J6zsC— Alexandr Wang (@alexandr_wang) November 22, 2026
ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ OpenAI ਦੇ o3 ਮਾਡਲ ਨੇ ਗਣਿਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚਾਹੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਸਵਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕੋਡਿੰਗ, ਬਿਜਨੇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਾਕਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਏਆਈ ਲਈ ਲਗਭਗ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਾਈਬਰ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
To be clear, much of what I said has been said by the leaders of other labs. What I *am* saying is this path is not inevitable. I am saying leaders and leadership matter more than ever, and that’s why I’m proud of the work that Mark and I have done at Meta to put safety as a top focus of our efforts, including delaying the launch of Muse for months and being a leader on the SI Accords that all of our peers have signed onto. We are investing more in safety every day, and have implemented rigorous processes to make sure every step we take is safe and positive. Mark has also called for all labs (including our own) to deploy the vast majority of compute towards serving people and customers rather than towards recursive self-improvement (RSI).— Alexandr Wang (@alexandr_wang) November 23, 2026
ਹੁਣ ਏਆਈ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ
Alexandr Wang ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਟਅੱਪ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਏਆਈ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਗਣਿਤ ਦੀ ਪਹੇਲੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਏਆਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖੋਜ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਪਾਏਗਾ।
Simple explanation of the usefulness of the Riemann proof (so far) is that it removes the conditional nature of other math theorems dependent upon it. And, of course, is yet another mind-blowing thing achieved by super intelligence … https://t.co/F1sAyxwaSF— Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2026
ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ
Alexandr Wang ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਆਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਏਆਈ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਕਨੀਕੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਪਰ-ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, Alexandr Wang ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲਸੀ ਸੋਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਏਆਈ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਏਆਈ ਵਰਗੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਪਰ-ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਆਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੋਨੋ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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