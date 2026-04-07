ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ, ਜਾਣੋ ਕਿਤੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ?

ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ, ਜਾਣੋ ਕਿਤੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ?
ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਡਿਫੌਲਟ ਸੈਮਸੰਗ ਮੈਸੇਜ ਐਪ ਤੋਂ ਗੂਗਲ ਮੈਸੇਜ ਐਪ 'ਤੇ ਸਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : April 7, 2026 at 5:37 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫੌਲਟ ਸੈਮਸੰਗ ਮੈਸੇਜ ਐਪ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਟੈਕਸਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਲੈਕਸੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਡਿਵਾਈਸ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੈਮਸੰਗ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਲੈਣ। ਨੈਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੂਗਲ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਫੌਲਟ ਟੈਕਸਟ ਐਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਲੈਣ।
ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਪ ਦੀ ਸਹੀਂ ਡੇਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਮਸੰਗ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। GSM Arena ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈਮਸੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਮੈਸੇਜ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਸਟਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
Samsung Galaxy S25 ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ Samsung Galaxy Z Fold6 ਅਤੇ Samsung Galaxy Z Flip 6 ਵਰਗੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਮਾਡਲ ਗੂਗਲ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਡਿਫੌਲਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਤਰੁੰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਂਡਰਾਈਡ 11 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਜ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਸੈਮਸੰਗ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇਹ ਫੀਚਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। GSM Arena ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ Samsung Galaxy S22 ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
GSM Arena ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਨੁਭਵ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਐਪਾਂ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਜੋ Rich Communication Services ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
