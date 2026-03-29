Gemini ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਚੈਟ ਹਿਸਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ?
ਗੂਗਲ ਨੇ ਜੇਮਿਨੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : March 29, 2026 at 1:33 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਚੈਟ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜੇਮਿਨੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮੈਮੋਰੀ ਆਯਾਤ ਫੀਚਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਮਿਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੈਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਫਾਲੋ
- ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਜਾਂ ਵੈੱਬ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯਾਤ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣੋ।
- ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਲਿਖੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਪੁਰਾਣਾ ਚੈਟਬਾਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਸਮਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਮਿਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਮਿਨੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਚੈਟ ਹਿਸਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰ ਹੋਰ ਏਆਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ZIP ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜੇਮਿਨੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਜੇਮਿਨੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ।
Past Chats ਦਾ ਨਾਮ Memory
ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ 'Past Chats' ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਦ ਕੇ ਮੈਮੋਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਜੇਮਿਨੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਪੇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇਹ ਟੂਲ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਪੇਜ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਚੈਟ ਹਿਸਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਚਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਕਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਬੀਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਅਤੇ ਕਲਾਊਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਏਆਈ ਸਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਸ ਕੁਝ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇਮਿਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣੇਗਾ।
