Meta ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਮੈਟਾ ਦਾ ਜਵਾਬ MeitY ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
Published : July 14, 2026 at 12:55 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ MeitY ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਟੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। IT ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ Digital Threat Report 2025-26 ਦੇ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਜੋ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਕੰਟੈਟ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਆਈਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
STORY | Meta reply to Govt notice on CSAM ads recd; appropriate action after examination: IT Secretary— Press Trust of India (@PTI_News) July 13, 2026
Meta's reply to the government notice over child sexual abuse material (CSAM) ads on Instagram has been received by Meity and is being examined, IT Secretary S Krishnan said on… pic.twitter.com/G7g1Po3BjM
ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਆਮ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿੰਗਨਲ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਅਧਿਐਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਫਰੰਟੀਅਰ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਤੋਂ Mythos ਅਤੇ Fable 5 ਵਰਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸਡ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਐਂਡ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਭਾਰਤ ਸੈਂਡਬਾਕਸ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਰੰਟੀਅਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਰੀਬ 60 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ RBI, SEBI ਅਤੇ CERT-In ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਟਾਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਈਬਰ ਬ੍ਰੀਚ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ CERT-In ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
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