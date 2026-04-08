IT ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਦਲਾਅ?
MeitY ਨੇ IT ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
Published : April 8, 2026 at 4:04 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ IT ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। MeitY ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। MeitY ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪਹਿਲਾ ਬਦਲਾਅ ਡਾਟਾ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਪਲਾਇਂਸ ਸਬ-ਰੂਲ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ੍ਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਊਜ਼-ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਬਾਕੀ ਦੋ ਬਦਲਾਅ IT ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਭਾਗ-3 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਬਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਇਕਾਈ ਸੰਭਾਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰ ਜਨਰੇਟਡ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰ ਜਨਰੇਟਡ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਕਿਊਰੇਟ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਟ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ?
ਕੰਟੈਟ ਟੇਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੇਕਡਾਊਨ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਅਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
