ETV Bharat / technology

MediaTek ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਚਿਪ, ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ

MediaTek ਨੇ Dimensity CX C10 Max ਚਿਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

DIMENSITY CX C10 MAX CHIP
DIMENSITY CX C10 MAX CHIP (Mediatek)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2026 at 3:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: MediaTek ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਚਿਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ MediaTek Dimensity CX C10 Max ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ CX ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਚਿਪ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਪ ਆਉਣ ਵਾਲੇ Lenovo Googlebook ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੂਗਲਬੁੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗੂਗਲ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਲੋਗ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਚਿਪ TSMC ਦੇ ਐਡਵਾਂਸਡ 3nm ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਲ ਬਿੱਗ ਕੋਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਆਕਟਾ-ਕੋਰ CPU ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Cortex-X925, ਤਿੰਨ Cortex-X4 ਅਤੇ ਚਾਰ Cortex-A720 ਕੋਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ 11-ਕੋਰ GPU ਵੀ ਹੈ। MediaTek ਦੀ 8ਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ NPU 890 ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚਿਪਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਏਆਈ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 55 TOPS ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

MediaTek ਲੈਪਟਾਪ ਚਿਪ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ

ਇਹ ਚਿਪ ਇੰਨਾਂ ਪਾਵਰ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਲੇ, ਹਲਕੇ ਅਤੇ Fanless ਲੈਪਟਾਪ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਹਾਇਕ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

MediaTek NPU 890 ਜੇਮਿਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਤੇਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਇਸ ਚਿਪਸੈੱਟ ਵਿੱਚ Imagiq 1090 ISP ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ 32MP ਤੱਕ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ HDR ਵੀਡੀਓ, ਸਮੂਥ ਜ਼ੂਮ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਫੋਕਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਸਵੀਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਦਿਖੇਗੀ।

  1. ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਅਲਟ੍ਰਾ-ਪੋਰਟੇਬਲ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
  2. TSMC 3nm ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਬਣਿਆ
  3. All Big Core Octa-Core CPU+11-Core+NPU 890
  4. NPU 890 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 55 TOPS AI ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ।
  5. ਪਤਲੇ, ਹਲਕੇ ਅਤੇ Fanless ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ ਪਾਵਰ-ਕੁਸ਼ਲ
  6. ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ+ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ
  7. Gemini Intelligence ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ
  8. Imagiq 1090 ISP-32MP ਕੈਮਰਾ+ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ HDR ਵੀਡੀਓ
  9. Wi-Fi 7+Dual-engine Bluetooth 6.0
  10. Agentic AI ਅਤੇ ਡਿਮਾਡਿੰਗ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ

ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫੀਚਰਸ

MediaTek ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਚਿਪ Wi-Fi 7 ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੋ 7.3Gbps ਤੱਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਇੰਜਣ Bluetooth 6.0 ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੂਗਲ ਵਿੱਚ Bluetooth 6.0 ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। MediaTek ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿਪ ਡਿਮਾਡਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਲਟ੍ਰਾ-ਫਾਸਟ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫੋਨ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਮੀਡੀਆਟੇਕ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ ਚਿਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੂਗਲਬੁੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

DIMENSITY CX C10 MAX CHIP
MEDIATEK LAPTOP
MEDIATEK GOOGLEBOOK
MEDIATEK FIRST CHIP

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.