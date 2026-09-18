MediaTek ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ 2nm ਚਿਪਸੈੱਟ, Agentic AI ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਯੁੱਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ!'

MediaTek ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ 2nm ਚਿਪਸੈੱਟ, Agentic AI ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਯੁੱਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ!'
MediaTek ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ 2nm ਚਿਪਸੈੱਟ Dimensity 9600 Pro ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : September 18, 2026 at 5:12 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: MediaTek ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਾ ਨਾਮ MediaTek Dimensity 9600 Pro ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 2nm ਚਿਪਸੈੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸਪੀਡ, ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
Dimensity 9600 Pro ਵਿੱਚ 8 ਕੋਰ ਹਨ। ਦੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕੋਰ, ਤਿੰਨ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਕੋਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕੋਰ ਹਨ, ਜੋ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ-ਕੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 17 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਕੋਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਲਟੀ ਕੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਵਰ ਖਪਤ 61 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
A Pro flagship experience comes to life with MediaTek Dimensity 9600 Pro.— MediaTek (@MediaTek) September 16, 2026
Built on an all-new 2nm process, its Native AI Architecture advances AI computing, graphics and imaging.
🎮 Pro Gaming with AI super-resolution, RTP+OMM raytracing and 185 FPS gameplay.
📸 Pro Imaging… pic.twitter.com/pJYvXASpzP
ਸਮਾਰਟ ਔਨ-ਡਿਵਾਈਸ ਏਆਈ
ਇਸ ਚਿਪ ਨੂੰ ਦੋ ਨਿਊਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਯਾਨੀ NPU ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਏਆਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਫੋਨ ਖੁਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਏਜੰਟਿਕ ਏਆਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ
ਇਸ ਚਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ 27 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੇਮ 85 ਫ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਸਮੂਥ ਚਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੇ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ 4K ਅਲਟ੍ਰਾ ਸਲੋ-ਮੋਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ, ਬਿਹਤਰ ਕਲਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਫੋਟੋ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। MediaTek ਨੇ ਇਸ 2nm ਚਿਪ ਦੇ ਨਾਲ Dimensity 9600M ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਏਆਈ, ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਫੀਚਰਸ ਲਗਭਗ ਓਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
MediaTek Dimensity 9600 Pro brings an all-new Native AI Architecture to the Agentic AI era.— MediaTek (@MediaTek) September 16, 2026
🧠 CPU + NPU = AI Compute Fusion Architecture
Understands Every Moment. Anticipates Every Need.
🖼️ GPU + NPU = Neural Graphics Architecture
Superb graphics. Greater efficiency.
📸 ISP +… pic.twitter.com/jklKhSZWnO
2nm ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੈਂਪੀਅਨ
2nm ਚਿਪ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ Dimensity 9600 Pro ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆਟੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ 2nm ਚਿਪ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ Exynos 2600 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2nm ਚਿਪ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪਲ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2nm 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ A20 Pro ਚਿਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ Qualcomm ਦਾ Snapdragon 8 Elite Gen 6 ਅਤੇ Gen 6 Pro ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ 2nm ਅਧਾਰਿਤ ਚਿਪਸੈੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2nm ਚਿਪ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ ਨੇ Snapdragon Summit ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲੀਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
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