Maruti Wagon R Flex Fuel ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼!

Maruti Wagon R Flex Fuel ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼!
Maruti Suzuki ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ Maruti Wagon R Flex Fuel ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : June 15, 2026 at 2:44 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Maruti Suzuki ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ Maruti Wagon R Flex Fuel ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈਵੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵੀਂ Maruti Wagon R Bioflex ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 7.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ Maruti Wagon R ਦਾ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਟਾਪ-ਸਪੇਕ ZXi+ 1.2 ਪੈਟਰੋਲ MT ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ-ਰੇਡੀ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Maruti Wagon R Bioflex ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ
|ਮਾਡਲ
|Maruti Wagon R Bioflex
|Wagon R ZXi+ MT
|ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
|ਨਾਨ-ਮੈਟਾਲਿਕ ਪੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ
|7.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
|6.38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
|86,000 ਰੁਪਏ
|ਮੈਟਾਲਿਕ ਪੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ
|7.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
|6.38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
|86,000 ਰੁਪਏ
|ਡੁਅਲ ਟੋਨ ਪੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ
|ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ
|6.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ Bioflex ਵਰਜ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਉਪਲਬਧ Wagon R Tour H3 ਦੀ ਕੀਮਤ 4.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5.89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ Bioflex 1.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ।
Maruti Wagon R Flex Fuel ਦੀ ਕੀਮਤ
ਇਸਦੇ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ Maruti Wagon R Tour H3 ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ 1.0 ਲੀਟਰ ਕੁਦਰਤੀ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ 69hp ਦੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸਦੇ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ K12N 1.2 ਲੀਟਰ, ਚਾਰ ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ E85 ਫਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜਣ E20 ਤੋਂ E85 ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ E100 ਫਿਊਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। Maruti Suzuki ਨੇ Wagon R ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਲਈ ਪਾਵਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਾਂ ਫਿਊਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Maruti Wagon R Flex Fuel ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Maruti Suzuki ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Bioflex ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 7 ਇੰਚ ਦਾ ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਡ ਐਂਡਰਾਇਡ ਆਟੋ ਅਤੇ ਐਪਲ ਕਾਰਪਲੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, 6 ਏਅਰਬੈਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਫੀਚਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਟਾਪ-ਸਪੇਕ ZX1+ਟ੍ਰਿਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੀਅਰ ਵੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂਅਲ AC, ਮੈਨੂਅਲੀ ਮੈਨੇਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਈਡ ਰਿਵੀਊ ਮਿਰਰ, 4 ਸਪੀਕਰ, ਫਰੰਟ ਫੋਗ ਲੈਂਪ ਅਤੇ ਰੀਅਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੈਂਸਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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