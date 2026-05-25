ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?

ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ 5 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਕਾਰ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
Published : May 25, 2026 at 3:37 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ 5 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਵਾਹਨ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਬਾਲਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q4) ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਟੋਮੇਕਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ। ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਵਾਲੀਅਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਧੇਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਾਲੀਅਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।-ਰਾਹੁਲ ਭਾਰਤੀ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਈਂਧਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40,000 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਵੈਗਨਆਰ ਜਾਂ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਫਰੌਂਕਸ?
ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਐਕਸਪੋ 2025 ਦੌਰਾਨ ਸਬ-ਕੰਪੈਕਟ SUV, ਫਰੌਂਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈਚਬੈਕ ਵੈਗਨਆਰ ਦੇ FFV ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ 'ਤੇ FFV ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਜਾਂ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਵਾਹਨ ਵੈਗਨਆਰ ਜਾਂ ਫਰੌਂਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਿਊਲ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਆਟੋਮੇਕਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਐਕਸਪੋ 2025 ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਟੋਇਟਾ, ਟਾਟਾ, ਹੁੰਡਈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਰਗੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਸਟਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AIDA), ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਡਿਸਟਿਲਰਾਂ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ E20 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ E25 ਅਤੇ E30 ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। AIDA ਨੇ E22–E30 ਬਾਲਣਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ BIS ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ E20 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੈਗਨਆਰ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਫਿਊਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।