Maruti Suzuki ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨਿਟਸ ਮੰਗਵਾਏ ਵਾਪਸ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾਂ
Maruti Suzuki ਦੀ SUV Maruti Suzuki Grand Vitara ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : November 17, 2025 at 2:05 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Maruti Suzuki ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ SUV Maruti Suzuki Grand Vitara ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਮਿਤ Maruti Suzuki Grand Vitara ਦੀਆਂ 39,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਸ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ,"ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਲੈਵਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਅਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਕੁੱਲ 39,506 ਯੂਨਿਟਸ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।"
ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਲੈਵਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਹਨ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਿਊਲ ਲੈਵਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੁਕਸ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਈਂਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ SUV ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।-ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ
ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ 2022 ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਟਾਰਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਕੰਪੈਕਟ SUV ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। Maruti Suzuki Grand Vitara ਵੀ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ-ਟੋਇਟਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਉਤਪਾਦ ਸੀ।
ਇਸ SUV ਨੂੰ ਟੋਇਟਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਮਾਡਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਟੋਇਟਾ ਅਰਬਨ ਕਰੂਜ਼ਰ ਹਾਈਰਾਈਡਰ ਹੈ। Maruti Suzuki Grand Vitara ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 1.5-ਲੀਟਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ (NA) ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ 1.5-ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਸਟ੍ਰੌਂਗ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ CVT ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਕਈ ਵੇਰੀਐਂਟਸ 'ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਐਨਜੀ ਕਿੱਟ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ 'ਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਆਲ-ਵ੍ਹੀਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Maruti Suzuki Grand Vitara ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।
