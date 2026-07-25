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2026 ਮਾਰੂਤੀ ਬ੍ਰੇਜ਼ਾ ਫੇਸਲਿਫਟ ਟਰਬੋ-ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ ₹7.40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ

ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 2026 ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਬ੍ਰੇਜ਼ਾ ਫੇਸਲਿਫਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ₹ 7.40 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

2026 MARUTI BREZZA FACELIFT LAUNCH
ਨਵੀਂ 2026 ਮਾਰੂਤੀ ਬ੍ਰੇਜ਼ਾ ਫੇਸਲਿਫਟ (Photo- Maruti Suzuki)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 25, 2026 at 6:13 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 2026 ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਬ੍ਰੇਜ਼ਾ ਫੇਸਲਿਫਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ₹7.40 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ, ਕਾਰ ਦੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸਬਕੰਪੈਕਟ SUV ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਦਲਾਅ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੱਪਡੇਟ ਹਨ।

2026 ਮਾਰੂਤੀ ਬ੍ਰੇਜ਼ਾ ਫੇਸਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਬਦਲਾਅ

ਨਵੀਂ 2026 ਬ੍ਰੇਜ਼ਾ ਫੇਸਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਅੱਪਡੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰੰਟ ਬੰਪਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਗ੍ਰਿਲ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਫਿਨਿਸ਼, ਸਮੋਕਡ ਕ੍ਰੋਮ ਫਿਨਿਸ਼, ਜਾਂ ਲਾਲ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਬਲੈਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੈ।

ਕਾਰ ਦੇ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਈਡ ਕਲੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਅਲੌਏ ਵ੍ਹੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬੰਪਰ ਦੇ ਸਕਿਡ ਪਲੇਟ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

2026 ਮਾਰੂਤੀ ਬ੍ਰੇਜ਼ਾ ਫੇਸਲਿਫਟ ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ

ਕਾਰ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ 'ਚ ਨਵੀਂ 10.1-ਇੰਚ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰਿਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਏਅਰ-ਕੌਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਰੂਤੀ ਵਿਕਟੋਰਿਸ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਾਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੇਸਲਿਫਟ ਵਰਜ਼ਨ 'ਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

2026 MARUTI BREZZA FACELIFT LAUNCH
ਨਵੀਂ 2026 ਮਾਰੂਤੀ ਬ੍ਰੇਜ਼ਾ ਫੇਸਲਿਫਟ ਦਾ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ (Photo- Maruti Suzuki)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਦਾਰ ਫਰੰਟ ਸੀਟਾਂ, ਬਲਾਇੰਡ ਸਪਾਟ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਰੀਅਰ ਕਰਾਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਲਰਟ, ਫਰੰਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਐਂਡਰਾਇਡ ਆਟੋ ਅਤੇ ਐਪਲ ਕਾਰਪਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਟੋ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੰਟਰੋਲ, HUD, ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਫੋਨ ਚਾਰਜਰ, ਆਟੋ LED ਹੈੱਡਲੈਂਪਸ, 360-ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਹਨ।

2026 ਮਾਰੂਤੀ ਬ੍ਰੇਜ਼ਾ ਫੇਸਲਿਫਟ ਦੀ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ

ਨਵੀਂ ਮਾਰੂਤੀ ਬ੍ਰੇਜ਼ਾ ਫੇਸਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਸਦੇ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰ 'ਚ 1.0-ਲੀਟਰ, ਬੂਸਟਰਜੈੱਟ ਟਰਬੋ-ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ 6-ਸਪੀਡ ਮੈਨੂਅਲ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

2026 MARUTI BREZZA FACELIFT LAUNCH
ਨਵੀਂ 2026 ਮਾਰੂਤੀ ਬ੍ਰੇਜ਼ਾ ਫੇਸਲਿਫਟ ਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ (Photo- Maruti Suzuki)

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੰਜਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 108.5 bhp ਅਤੇ 170 Nm ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰੂਤੀ ਫਰੌਂਕਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਜਣ 99 bhp ਅਤੇ 146 Nm ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਵੀ ਉਪਲਬਧ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1.5-ਲੀਟਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਲਕੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ CNG ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਐਂਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰਬੋ-ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਜੋਂ 6-ਸਪੀਡ ਮੈਨੂਅਲ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ 5-ਸਪੀਡ ਮੈਨੂਅਲ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 6-ਸਪੀਡ ਟਾਰਕ ਕਨਵਰਟਰ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਅਜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ 1.5 ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਈਲੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

2026 MARUTI BREZZA FACELIFT LAUNCH
ਨਵੀਂ 2026 ਮਾਰੂਤੀ ਬ੍ਰੇਜ਼ਾ ਫੇਸਲਿਫਟ ਦਾ ਸੀਟਿੰਗ ਲੇਆਉਟ (Photo- Maruti Suzuki)

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਹੁਣ ਮੈਨੂਅਲ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਨਾਲ 21.09 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾਲ 20.17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। CNG ਮਾਡਲ 26.90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰਬੋ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ 20.47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

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2026 ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਬ੍ਰੇਜ਼ਾ ਫੇਸਲਿਫਟ
2026 MARUTI BREZZA FACELIFT LAUNCH

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