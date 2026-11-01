ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਕਾਇਮ, ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : November 1, 2026 at 8:55 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਿਕ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼, ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਅਤੇ ਹੁੰਡਈ ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਕਰੀ
ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਿਕ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਡਿਸਪੈਚ (ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਾਹਨ) ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 2.76 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਏ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਡਿਸਪੈਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਕੇ 2.12 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਏ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਡਿਸਪੈਚ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਸੁਪਰ ਕੈਰੀ' ਹਲਕੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਲ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਲਗਭਗ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 2.26 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ।
ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਵਿਕਰੀ
ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 75,426 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 61,295 ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 73,894 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 161 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1,532 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ।
ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸੇਲਜ਼
ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਿਕ ਵਾਹਨ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 131,109 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ। ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਯਾਤ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 7,102 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁੰਡਈ ਮੋਟਰ ਸੇਲਜ਼
ਹੁੰਡਈ ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਿਕ ਵਿਕਰੀ (ਨਿਰਯਾਤ ਸਮੇਤ) ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 17.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 82,299 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ 16.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ 62,799 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ 21.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 19,500 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ।
JSW MG ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਕਰੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, JSW MG ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਲ 8,013 ਯੂਨਿਟ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਡਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ MG ਹੈਕਟਰ ਟੋਮਾਹਾਕ EV ਅਤੇ ਵਿੰਡਸਰ ਇੰਡਲਜ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।