Maruti Wagon R Bioflex ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਰ ਲਓ ਬੁੱਕਿੰਗ!

Maruti Wagon R Bioflex ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਰ ਲਓ ਬੁੱਕਿੰਗ!
Maruti Suzuki ਨੇ ਆਪਣੀ Maruti Wagon R Bioflex ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : June 18, 2026 at 12:15 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Maruti Suzuki ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ Maruti Wagon R Bioflex ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ Maruti Wagon R Bioflex ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 13 ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ Maruti Wagon R Bioflex ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Maruti Wagon R Bioflex ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
India’s first Flex-Fuel car is here! #IndiaGoesFlexwithMarutiSuzuki#MarutiSuzuki delivered India’s first Flex-Fuel car, Wagon R Bioflex, to its first 13 customers in Delhi. A milestone born from India’s bold ethanol policy and a commitment to cleaner, greener and self-reliant… pic.twitter.com/kdbL4fJlim— Maruti Suzuki (@Maruti_Corp) June 17, 2026
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੀਂ Maruti Wagon R Bioflex ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 7.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
Maruti Wagon R Bioflex ਦੀ ਕੀਮਤ
|ਮਾਡਲ
|Maruti Wagon R Bioflex
|Wagon R ZXi+MT
|ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
|ਨਾਨ-ਮੈਟਾਲਿਕ ਪੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ
|7.24 ਲੱਖ
|6.38 ਲੱਖ
|86,000
|ਮੈਟਾਲਿਕ ਪੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ
|7.24 ਲੱਖ
|6.38 ਲੱਖ
|86,000
|ਡੁਅਲ ਟੋਨ ਪੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ
|ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ
|6.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
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Maruti Wagon R Bioflex ਦਾ ਇੰਜਣ
ਇਸਦੇ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ Maruti Wagon R Tour H3 ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ 1.0 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ 69hp ਦੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸਦੇ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ K12N 1.2 ਲੀਟਰ, ਚਾਰ ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ E85 ਫਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜਣ E20 ਤੋਂ E85 ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ E100 ਫਿਊਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। Maruti Suzuki ਨੇ Wagon R ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਲਈ ਪਾਵਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਾਂ ਫਿਊਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Maruti Wagon R Flex Fuel ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Maruti Wagon R Flex Fuel ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਬਾਈਓਫਲੈਕਸ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 7-2 ਇੰਚ ਦਾ ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਡ ਐਂਡਰਾਇਡ Auto ਅਤੇ Apple CarPlay ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, 6 ਏਅਰਬੈਗ ਅਤੇ ESP ਦਾ ਫੀਚਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਪ-ਸਪੇਕ ZXi+ਟ੍ਰਿਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੀਅਰ ਵੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂਅਲ AC, ਮੈਨੂਅਲ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰੀਅਰਵਿਊ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, 4 ਸਪੀਕਰ, ਫਰੰਟ ਫਾਗ ਲੈਂਪ ਅਤੇ ਰੀਅਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੈਂਸਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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