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Maruti Suzuki ਦੇਵੇਗੀ 21,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

Maruti Suzuki ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਰਖੋਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।

MARUTI SUZUKI MANUFACTURING PLANT
MARUTI SUZUKI MANUFACTURING PLANT (MARUTI SUZUKI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 3, 2026 at 2:19 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Maruti Suzuki ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਰਖੋਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਚੌਥੀ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ-ਜਾਪਾਨ ਜੁਆਇੰਟ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ।

Maruti Suzuki ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 800 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੇਡ ਸਪਲਾਈਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। Maruti Suzuki ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ 21,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Maruti Suzuki ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Maruti Suzuki ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵਰਗੇ ਸੋਰਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਖਰਖੋਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨ-ਪਲਾਂਟ ਰੇਲਵੇ ਸਾਈਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਨੇਸਰ ਅਤੇ ਹੰਸਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।

ਖਰਖੋਦਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Maruti Suzuki ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਰਮਾਣ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਾਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ 5 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਨੇਸਰ 9 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੰਸਲਪੁਰ ਪਲਾਂਟ ਅਜੇ 7.5 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਖੋਦਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੰਸਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Maruti Suzuki ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਲਾਨਾ 29 ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।

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