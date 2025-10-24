Maruti Suzuki ਨੇ Maruti Jimny 5-ਡੋਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ
Maruti Suzuki ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ Maruti Jimny 5-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
Published : October 24, 2025 at 2:13 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰੂਤੀ ਜਿਮਨੀ 5-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਈ 100,000-ਯੂਨਿਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
5-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ Maruti Jimny ਨੇ 2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ SUV ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, SUV ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰ ਤੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤ
ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਹਿਸਾਸ਼ੀ ਤਾਕੇਉਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਰੂਤੀ ਜਿਮਨੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। 5-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਮਾਰੂਤੀ ਜਿਮਨੀ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।"
ਹਿਸਾਸ਼ੀ ਤਾਕੇਉਚੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ SUV ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਰੂਤੀ ਜਿਮਨੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਫ-ਰੋਡ ਡੀਐਨਏ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
SUV ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੰਗ
ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ SUV ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਜਿਮਨੀ ਨੋਮੇਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। SUV ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਮਿਲੀ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਰੀ ਸੁਚਾਰੂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
Maruti Jimny 5-ਡੋਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਰੂਤੀ ਜਿਮਨੀ XL ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ 3-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗ, Maruti Jimny 5-ਡੋਰ ਵਿੱਚ 1.5-ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਟਾਰਕ ਕਨਵਰਟਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਲਗ੍ਰਿਪ ਪ੍ਰੋ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਰੂਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮਨੀ 5-ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਾਰੂਤੀ ਫਰੌਂਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ।