Maruti Suzuki ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ?

Maruti Suzuki ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

MARUTI SUZUKI CARS IN INDIA
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 22, 2026 at 1:18 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Maruti Suzuki ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ Maruti ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਪੁੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮਟੇਰੀਅਲ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Maruti Suzuki India ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕੁਝ ਭਾਰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਖਰਾਬ ਮਹੌਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁਣ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਖਰਾਬ ਮਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਹਰ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਸਤੂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, Mahindra&Mahindra ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ SUV ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

