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ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ Maruti Suzuki ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ?

Maruti Suzuki ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

MARUTI SUZUKI CARS PRICE HIKE 2026
MARUTI SUZUKI CARS PRICE HIKE 2026 (MARUTI SUZUKI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 23, 2026 at 5:11 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Maruti Suzuki ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਰ ਮਾਡਲ ਲਈ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਏਗੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਸ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਕੀਮਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ Maruti Suzuki ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ।

NSE ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, Maruti Suzuki ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ੍ਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

Maruti Suzuki ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਬਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

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