ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ Maruti Suzuki ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ?
Maruti Suzuki ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
Published : November 22, 2026 at 2:42 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Maruti Suzuki ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ 0.31 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Maruti Suzuki ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ?
ਅੱਜ NSE ਅਤੇ BSE ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Maruti Suzuki ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਲਾਗਤ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਲਾਗਤ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਏ।-Maruti Suzuki
ਇਸ ਸਾਲ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕੀਮਤ
ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ Maruti Suzuki ਵੱਲੋ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Maruti Suzuki ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਵੀ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਬਦਲਾਅ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹਨ।
Maruti Suzuki ਵੱਲੋ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਏ। ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਰ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਐਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਹਲਚਲ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਕਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ Maruti Suzuki ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਸਲੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬੁੱਕਿੰਗ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਮਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਰ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਔਨ ਰੋਡ ਕੀਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
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