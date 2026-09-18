AI ਸੇਫਟੀ 'ਤੇ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ, ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ Meta Muse ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ?
ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਾ ਨੇ Muse ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।
Published : September 18, 2026 at 9:54 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਆਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਮੈਟਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਏਆਈ ਮਾਡਲ Muse ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਆਈ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਏਆਈ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨੋਵੇਟਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲੋ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Last month I wrote about how we can build a positive and safe future for everyone: https://t.co/1KtONlqBs5— Mark Zuckerberg (@finkd) September 15, 2026
Every lab has the responsibility and incentive to move at the pace required to train its models safely, and the ability to take its own actions to ensure that happens.
The…
ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ: ਏਆਈ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ।
- ਭਰੋਸਾ: ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਜਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ।
- ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Muse ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ?
ਮੈਟਾ ਨੇ Muse ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਏਆਈ ਲੈਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ। ਮੈਟਾ ਸੂਪਰਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈਬਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਡਲ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Anthropic ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜੋ ਬੈਂਟਨ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪੈਰੇਂਟ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਏਆਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਓਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਪਾਏਗੀ।
ਯੂਜ਼ਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਟਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਘੱਟ। ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
A little walk. A lot to talk about.— NVIDIA (@nvidia) September 15, 2026
Always fun dreaming big with @Benioff and our friends at @Salesforce. https://t.co/SIVsTg3zw5
NIVIDIA ਦੇ ਸੀਈਓ ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੇਲਫੋਰਸ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮਫੋਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ NIVIDIA ਦੇ ਸੀਈਓ ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਵੀ ਏਆਈ ਸੇਫਟੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਏਆਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ਾਰ ਖੁਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਾਰਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
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