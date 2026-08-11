ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿੱਜੀ AI ਏਜੰਟ
ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ AI ਏਜੰਟ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : August 11, 2026 at 3:27 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਕਮਾਈ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਹੋਵਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਏਜੰਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ, ਸਿਹਤ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਈ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਵੈਸੇ-ਵੈਸੇ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਵਟਸਐਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਟਾ ਏਆਈ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
personal superintelligence should be available to everyone, and opening access to our models is abig part of that. read more from mark: https://t.co/ij03Aubt1D https://t.co/QAZ7sr2dIP— Alexandr Wang (@alexandr_wang) August 10, 2026
ਮੈਟਾ ਇਕੱਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਏਜੰਟਿਕ ਏਆਈ 'ਤੇ ਦਾਅ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗੂਗਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Anthropic ਦੇ Claude Code ਵਰਗੇ ਏਜੰਟਿਕ ਕੋਡਿੰਗ ਟੂਲਾਂ ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਐਲਿਟੀ ਲੈਬਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੈਟਾ 'ਤੇ ਓਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟਾ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰੀਬ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਮੈਟਾ ਦੀ Reality Labs ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ VR ਹੈੱਡਸੈਂਟ ਅਤੇ AR ਗਲਾਸਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਿਵੀਜਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 4.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ ਲਗਭਗ 88 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
Meta's Reality Labs unit lost another $4.6 billion in Q2, bringing its cumulative losses since 2020 up to $87 billion. We've never seen a public company light money on fire to this extent. $META pic.twitter.com/7TutXqTg4o— Charlie Bilello (@charliebilello) July 29, 2026
ਮੈਟਾ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਕੈਸ਼ ਪਲੋ ਵੀ ਇਸ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ 91 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 784 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 8.55 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਏਆਈ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਟਾ ਨੇ BlackRock ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ EI Paso ਵਿੱਚ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
I believe everyone should have access to superintelligence, and I wrote a long piece about Meta's philosophy and values for building a positive future for everyone. https://t.co/2ZoNZXZ39T— Mark Zuckerberg (@finkd) August 10, 2026
ਮਾਰਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਵੇਚਣਾ ਕੰਪਿਊਟ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੰਪਿਊਟ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਇਸੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਮੈਸੇਂਜਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੇਂਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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