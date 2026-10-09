Apollo ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, ਆਪਣੇ ਕੋਡ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਮਨੁੱਖ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਬਾਰੇ

Apollo ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, ਆਪਣੇ ਕੋਡ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਮਨੁੱਖ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਬਾਰੇ
Apollo ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀ Margaret Hamilton ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : October 9, 2026 at 11:22 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Margaret Hamilton ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ। 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। Margaret Hamilton MIT ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈਬਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ Apollo ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੀਮ ਦੀ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Apollo ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਮੋਡਿਊਲ ਅਤੇ ਲੂਨਰ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਡ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ 1960 ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਚੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
Margaret Hamilton ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ
Margaret Hamilton ਦਾ ਜਨਮ 1936 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਪਾਲੋਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1955 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ Earlham ਕਾਲਜ ਗਈ। ਉੱਥੇ 1958 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ BA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Philosophy ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। 1956 ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਸਟਨ ਚਲੇ ਗਈ।
We’ve lost an icon. Margaret Hamilton, a computer science pioneer best known for her work at MIT leading development of the flight software for the Apollo missions to the moon, has died at 90. Read about her legacy via MIT News: https://t.co/ODkbdIsoHw https://t.co/M2xauYYUkU— Massachusetts Institute of Technology (MIT) (@MIT) October 7, 2026
Margaret Hamilton ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ
ਬੋਸਟਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MIT ਦੇ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ ਲਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਡਵਰਡ ਐਨ. ਲੋਰੇਂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਰੈਂਟਜ਼ ਨੇ Chaos theory 'ਤੇ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਿਆ।
1960 ਵਿੱਚ Margaret Hamilton MIT ਲਿੰਕਨ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਬਣ ਗਈ। ਸੈਮੀ-ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਾਨੀ SAGE ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ AN/FSQ-7 ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ Prototype XD-1 ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਿਖਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Software Reliability ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੀ।
1965 ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਆਇਆ। MIT ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈਬਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਸਾ ਤੋਂ Apollo ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਔਨਬੋਰਡ ਫਲਾਈਟ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਲੈਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਦ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾ ਸਕੇ। Margaret Hamilton ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ Apollo ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ।
“We had to find a way and we did. Looking back, we were the luckiest people in the world; there was no choice but to be pioneers.” —Margaret Hamilton Rest in peace, Margaret. Your trailblazing work leading the development of the on-board flight software for the Apollo spacecraft will forever be remembered. 🫡— NASA History Office (@NASAhistory) October 8, 2026
ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲੇ Apollo ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਔਨਬੋਰਡ ਫਲਾਈਟ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਟੀਮ ਦੀ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਈ। 1968 ਤੱਕ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਮੋਡਿਊਲ ਟੀਮ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਸੀ। Apollo ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ 'ਤੇ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
Margaret Hamilton ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ
Margaret Hamilton ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈਬਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। Apollo ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਬ MIT ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ Draper Laboratory ਬਣ ਗਿਆ। Draper ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਜੈਰੀ ਐਮ. ਵੋਹਲੇਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Margaret Hamilton ਨੇ Draper 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ Apollo ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਔਨਬੋਰਡ ਫਲਾਈਟ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਚੰਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਵੀ ਆ ਪਾਏ।
1976 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ Higher-order software ਬਣਾਈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਏਰਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਲਟ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ Hamilton ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਸਿਸਟਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧੇ, ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੋ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Hamilton ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਸਟਮ ਲੈਂਗਵੇਜ ਯਾਨੀ USL ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਮਾਡਲਿੰਗ ਲੈਂਗਵੇਜ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਚਾਅ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Hamilton ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
Apollo ਦਾ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ
1961 ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਨੇ MIT ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈਬਜ਼ ਨੂੰ Apollo ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ Hamilton ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੂਨਰ ਮੋਡਿਊਲ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਮੋਡਿਊਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਔਨਬੋਰਡ ਫਲਾਈਟ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਫਾਲਟ ਟੋਲਰੇਂਸ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ।
1969 ਦੇ Apollo 11 ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਰਡਾਰ ਡਾਟਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਟਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਨੀਲ ਆਰਮਸਟ੍ਰਾਂਗ ਅਤੇ ਬਜ਼ ਐਲਡਰਿਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਹਨੇਰਾ ਅਤੇ ਸਮਤਲ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਸਕੇ।
Very sorry to hear this news. 😥 I never had the chance to meet Margaret Hamilton, but her contributions to the flight software that got us to the moon are legendary. I love this image of her standing next to the printouts of the Apollo code. https://t.co/2HJPXcTfiC— Jeff Dean (@JeffDean) October 8, 2026
Hamilton ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋ ਉਸਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 1969 ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ Apollo ਕੋਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਰਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ।
2015 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ Apollo ਸਾਫਟਵੇਅਰ GitHub 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2017 ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਗੋ ਮਿਨੀਫਿਗਰ ਵੀ ਬਣੀ। MIT ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਸੰਚਾਰਕ Maia Weinstock ਨੇ ਨਾਸਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ Lego Set ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ।
Hamilton ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ?
- 2003 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NASA Exceptional Space Act ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ।
- 2017 ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਿਸਟਰੀ ਮਿਊਜ਼ਮ ਫੇਲੋ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ।
- 2019 ਵਿੱਚ Intrepid Lifetime Achievement ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ।
- 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ National Aviation Hall of Fame ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Hamilton ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਟੀ ਲੌਰੇਨ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਜਵਾਈ ਰਿਚਰਡ ਸੇਲੇਸਨਿਕ, ਦੋ ਪੋਤੇ, ਚਾਰ ਪੜ-ਪੋਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਭਾ ਅਗਲੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਕੈਮਬ੍ਰਿਜ, ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।
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