ਇਸ ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦੂਰਬੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ।
Published : February 1, 2026 at 4:12 PM IST
ਅਮਰਾਵਤੀ: ਸਾਡੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਰਜ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਰਬੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਖਾਸ ਦੂਰਬੀਨ, ਮਰਾਠੀ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਲਹਾਨੇ ਨੇ ਸੂਰਜ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਦੂਰਬੀਨ 'ਤੇ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਰਜ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਲਹਾਨੇ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਾਠੀ ਸਾਇੰਸ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਅਮਰਾਵਤੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਲਹਾਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਗੇਜ਼ਰਜ਼ ਵਰਲਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਗੰਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਚੰਦਰਮਾਂ ਦੇ ਖੱਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਛੱਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੂਰਬੀਨ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਸੋਲਰ ਦੂਰਬੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। PVC ਪਾਈਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੋਲਰ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਲਰ ਫਿਲਟਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 99.99 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰਬੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਲਹਾਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਸੂਰਜ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੋਲਰ ਧੱਬੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧੱਬੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੁਝ ਦਾ ਆਕਾਰ ਧਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਰਾਠੀ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਵੈਭਵ ਅਨਾਸਨੇ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਲਰ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਅਸੀ ਸੂਰਜੀ ਧੱਬੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਰਜ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਫਿਊਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੇ ਹੀਲੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ।-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਲਹਾਨੇ
ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਰਤਾਂ
ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਗੇਜ਼ਰਜ਼ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਜੇ ਗਿਰੁਲਕਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਖਗੋਲੀ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਫੋਟੋਸਫੀਅਰ, ਕ੍ਰੋਮੋਸਫੀਅਰ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ, ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫੋਟੋਸਫੀਅਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ।-ਵਿਜੇ ਗਿਰੁਲਕਰ, ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਗੇਜ਼ਰਜ਼ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੁਖੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਕਿੰਟ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਹੀਲੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਪੁੰਜ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ 1843 ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਵਾਬੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਧੱਬੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਦੇਖੋ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਦੂਰਬੀਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਰਾਠੀ ਸਾਇੰਸ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-