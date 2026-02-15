India AI Summit 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ

India AI Summit 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ AI Summit ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਲੀਡਰ ਆਉਣਗੇ।
Published : February 15, 2026 at 12:28 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ AI Summit ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਏਆਈ ਇਨੋਵੇਟਰ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਏਆਈ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਪਾਲਿਸੀ, ਰਿਸਰਚ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। India AI Summit 2026 16 ਫਰਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
India AI Summit 2026 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਧਿਆਨ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ AI Summit ਗਲੋਬਲ ਏਆਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ।
ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿੱਤੀ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਏਆਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
India AI Summit 2026 ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮਲ?
India AI Summit 2026 ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੁੰਦਰ ਪਿੰਚਾਈ, OpenAI ਦੇ ਸੈਮ ਅਲਟਮੈਨ, NVIDIA ਦੇ ਸੀਈਓ ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ, MicroSoft ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬ੍ਰੈਡ ਸਮਿਥ, Adobe ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨਾਰਾਇਣ, ਐਕਸੈਂਚਰ ਦੀ ਸੀਈਓ ਜੂਲੀ ਸਵੀਟ, ਕੁਆਲਕਾਮ ਦੇ ਸੀਈਓ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਅਮੋਨ ਅਤੇ ਪਾਲੋ ਆਲਟੋ ਨੈੱਟਵਰਕਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨਿਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹਨ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਏਆਈ ਖੋਜਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਥ੍ਰੋਪਿਕ ਦੇ ਸੀਈਓ ਡਾਰੀਓ ਅਮੋਡੇਈ, ਮਿਸਟ੍ਰਲ ਏਆਈ ਦੇ ਸੀਈਓ ਆਰਥਰ ਮੇਂਸ਼ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਡੀਪਮਾਈਂਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਡੇਮਿਸ ਹਸਾਬਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੇਟਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਏਐਮਆਈ ਲੈਬਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਯੈਨ ਲੇਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਸ਼ੂਆ ਬੇਂਗੀਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਦਾ ਗੌਡਫਾਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ Reliance Industry ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ, Tata Sons ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਟਰਾਜਨ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ, ਭਾਰਤੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਲ, ਟੀਸੀਐਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਕ੍ਰਿਤੀਵਾਸਨ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸਲਿਲ ਪਾਰੇਖ ਅਤੇ ਐਚਸੀਐਲ ਟੈਕ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਦਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
